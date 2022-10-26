رئيس أرامكو : سلاسل الإمداد تأثرت بتقلبات سوق النفط

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين حسن الناصر أن تقلبات سوق النفط بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب أثرت على سلاسل الإمداد، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل بينها زيادة أسعار الفائدة وارتفاع التضخم أدت إلى وجود نظرة غير إيجابية لدى البعض.

استراتيجية أرامكو

وأوضح الناصر في جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة أن أرامكو السعودية أطلقت إستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والطاقة المتجددة التي تقوم بتقليل الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018، كما ستقوم بتقليل 55 مليون طن في عام 2025 من خلال الاستثمارات ورفع كفاءة الحلول القائمة على تقليل الكربون.

وبين أن أرامكو تعمل على الاقتصاد الدائري الكربوني والعديد من التقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات الكروبون، ومشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة ذات الكربون الأقل مثل الهيدروجين.

صندوق الاستدامة

وأفاد رئيس شركة أرامكو السعودية أن صندوق الاستدامة الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار يستثمر في التقنية ويعد أكبر تمويل من نوعه في العالم في هذا مجال الاستدامة، وسيتم توجيهه إلى التقنيات المهمة للشركات الناشئة التي ستساعد على التقليل من التغير المناخي.

وقدم الناصر شرحاً عن الهيدروجين الأزرق وسوق الهيدروجين واستخداماته الحالية والمستقبلية إضافة إلى أهمية التوافق المتوازن على وسائل الطاقة المتجددة ،وذلك لأنها ليست بدائل متاحة بقدر عالي من الجاهزية مقارنة بالطلب والعرض على وسائل الطاقة التقليدية.