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تعهد بحماية وحدة العراق ورعاية الحوار الوطني

رئيس العراق الجديد يتسلم مهامه

2022-10-17 الساعة 3:57
رئيس العراق الجديد يتسلم مهامه
المواطن - متابعة

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جرت في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين المراسم الخاصة بمباشرة رئيس العراق الجديد عبداللطيف رشيد مهام عمله رئيسًا لجمهورية العراق.  

تعهدات رئيس العراق

وفي كلمة له بعد انتهاء المراسم الرسمية تعهد رئيس العراق الجديد بأن يبذل كل جهده للتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف، والقيام بمهامه بأمانة لحماية الدستور وسيادة ووحدة واستقلال العراق والمساهمة في حل المشاكل القائمة ومن بينها المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية تحت سقف الدستور.

برنامج عمل

وأضاف: في القريب سأعلن للشعب العراقي الكريم برنامج عملي في رئاسة جمهورية العراق. كما أشاد خلال الكلمة بتضحيات شهداء وجرحى القوات الأمنية بكل مُسمياتها وصنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة. وتابع: كما نضع نُصبَ أعيننا ما ينتظره الشعبُ العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكّل بسرعة وتكون قويةً وكفؤةً وموحدةً لِتُلَبّي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات من بناء المدارس والطرق والكهرباء والمستشفيات والحفاظ على الثروة المائية وغيرها من الثروات الطبيعية.

دول الجوار 

وقال: سأسعى في التركيز على إقامة علاقات متينة ومتوازنة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة.   مراسم تنصيب رئيس العراق الجديد (4)
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