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في الدوري الممتاز السعودي للسيدات

رئيس النصر: انتصار أول عظيم لفريقنا النسائي

2022-10-13 الساعة 11:43
رئيس النصر: انتصار أول عظيم لفريقنا النسائي
المواطن - محمد سمعه

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أعرب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن سعادته بفوز الفريق النسائي في النادي في أول مباراة رسمية له ضد نادي سما في الجولة الأولى من الدوري الممتاز السعودي للسيدات في نسخته الأولى التي انطلقت اليوم الخميس. وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : ” مبادرة العالمي العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين، الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات، الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية بالمستقبل. مبروك لفريقنا النسائي أول انتصار رسمي.

أول هاتريك بأول مباراة رسمية

وفي السياق ذاته، تُعد اللاعبة السعودية مباركة الصيعري أول لاعبة تُسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” في النسخة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، وذلك خلال مباراة فريقي النصر وسما التي أُقيمت مساء اليوم. اللاعبة سجلت هاتريك لنادي النصر بالشوط الأول من مباراة سما، ثم أتبعتها زميلتها البحرينية حصة العيسى بهاتريك آخر في نفس المباراة.  
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