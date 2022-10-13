رئيس النصر: انتصار أول عظيم لفريقنا النسائي

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وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : ” مبادرة العالمي العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين، الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات، الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية بالمستقبل. مبروك لفريقنا النسائي أول انتصار رسمي.
مبادرة النصر العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين:— مسلّي آل معمر (@musalli9) October 13, 2022
الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات.
الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية مستقبلا.
مبروك لفريقنا النسائي اول انتصار رسمي https://t.co/vPLkuDnZv7