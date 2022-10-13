رئيس النصر: انتصار أول عظيم لفريقنا النسائي

مبادرة النصر العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين:



الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات.



الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية مستقبلا.



مبروك لفريقنا النسائي اول انتصار رسمي https://t.co/vPLkuDnZv7 — مسلّي آل معمر (@musalli9) October 13, 2022

أول هاتريك بأول مباراة رسمية

أعرب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن سعادته بفوز الفريق النسائي في النادي في أول مباراة رسمية له ضد نادي سما في الجولة الأولى من الدوري الممتاز السعودي للسيدات في نسخته الأولى التي انطلقت اليوم الخميس.وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : ” مبادرة العالمي العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين، الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات، الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية بالمستقبل. مبروك لفريقنا النسائي أول انتصار رسمي.وفي السياق ذاته، تُعد اللاعبة السعودية مباركة الصيعري أول لاعبة تُسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” في النسخة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، وذلك خلال مباراة فريقي النصر وسما التي أُقيمت مساء اليوم. اللاعبة سجلت هاتريك لنادي النصر بالشوط الأول من مباراة سما، ثم أتبعتها زميلتها البحرينية حصة العيسى بهاتريك آخر في نفس المباراة.