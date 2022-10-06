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بعد تغريمه 20 ألف ريال

رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !

2022-10-06 الساعة 12:14
رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !
المواطن - محمد سمعه

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أبدى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، اندهاشه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق بتغريمه 20 ألف ريال بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب التعادل مع نادي الاتحاد في دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” مساء الأربعاء: “اللي يعرف وش المفردة السيئة اللي قلتها يعلمني عشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثانية”.

تصريحات رئيس النصر !

وكان آل معمر قال نصًّا بعد اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي: “لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتعمد استقطاب حكام أجانب ضعيفي المستوى في مبارياتنا لإجبار النصر على قبول الحكم المحلي، لا أريد أن أكون سيئ النية، ولكن هذا واضح من نوعية الحكام الذين يتم استقدامهم لمباريات فريقي، وعلى الرغم من ذلك سأصبر”.
مسلي آل معمر
آل معمر – المصدر @AlNassrFC
وأضاف آل معمر: “الحكم الأوروجوياني كان يتعمد استفزاز لاعبي العالمي بتوزيع البطاقات الصفراء عليهم، وتجاهل ما يحدث من لاعبي الاتحاد”.
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