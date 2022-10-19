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سيكون بها ابتكار وتقنية وحوافز

رئيس سدير فارما يُبشر بمستقبل واعد للصناعة بالمملكة

2022-10-19 الساعة 6:45
رئيس سدير فارما يُبشر بمستقبل واعد للصناعة بالمملكة
المواطن - الرياض

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة “سدير فارما”، الدكتور ياسر العبيداء، أن الصناعة في المملكة سيكون بها ابتكار وتقنية متقدمة وحوافز، مشيدًا بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

قيادة حكيمة

وقال العبيداء خلال تصريحاته بقناة “الإخبارية”، إن ذلك يأتي بفضل تواجد البلاد تحت قيادة حكيمة عظيمة يهمها رفاهية المواطن ونمو اقتصاد مستدام للوطن. وأكد أن الشيء الجميل في الاستراتيجية هو دعم الأبحاث الصناعية والابتكارات، مناشدًا أن يكون في الاستراتيجية القادمة تقنيات صناعية متقدمة تميز المملكة في الصناعات.

نقلة نوعية

ولفت إلى أن دعم الأبحاث الصناعية والابتكارات ستُنقل المملكة إلى نقلة نوعية وصناعة متخصصة، خاصة أن الاستراتيجية تعتمد على مستهدفات واضحة جدًا. وأشار إلى أنه بذلك ستكون الصناعة في السعودية بها ابتكار وتقنية متقدمة وحوافز، فضلًا عن وجود حوافز كبيرة جدًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالمحتوى المحلي، وهذا سيكون له أثر كبير على المستثمرين في القطاع ورفاهية المواطن.
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