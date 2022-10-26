رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى جدة صباح اليوم الأربعاء، لأداء مناسك العمرة.

استقبال بمطار الملك عبدالعزيز

وكان في استقبال شريف بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة جدة العميد سليمان الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس علي القرني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وعقب الوصول، أدى محمد شهباز شريف مناسك العمرة، حيث كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .