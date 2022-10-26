رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية 

قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان JP Morgan، جيمي ديمون، إن أمريكا تسعى حاليًا لاسترضاء السعودية، متابعًا: بطبيعة الحال، لا يمكن أن تتوافق كل الدول الحليفة على كل شيء، فالخلاف وارد، لكن واشنطن تعمل على حل ذلك.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد جاء ذلك خلال كلمة ديمون في منتدى استثمار المستقبل المعروف باسم دافوس الصحراء والذي تستضيفه الرياض على مدار 3 أيام.

وتابع ديمون: ستظل السعودية وأمريكا دولتين حليفتين؛ لأن كلًا منهما لديه مصالح مشتركة مع الأخرى، والعلاقة بينهما ليست تبعية وإنما علاقة دول صديقة وحليفة.

الجيوسياسية أخطر من الركود

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال ديمون إن حالة عدم اليقين الجيوسياسية تمثل مخاوف أكبر للاقتصاد العالمي تفوق بكثير مخاطر الركود.

ويُذكر أن البنك يستعد لتوظيف 20 مصرفيًا آخر كإجراء توسعي في المملكة، وقد حضر رئيس المصرف ديمون مع ديفيد سولومون من مجموعة جولدمان ساكس وغيرهما من رؤساء المالية الأمريكيين الذين يحضرون المنتدى المهم في الرياض هذا الأسبوع.

وبحسب بلومبرغ، فإن هذا الحضور والإقبال الكبير يبرهن على أن وول ستريت ليست متأثرة بتصريحات البيت الأبيض الأخيرة التي جاءت عقب خفض إنتاج أوبك+ للنفط.

التصريحات السعودية

وفي الوقت نفسه، قال وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى، إن الرياض وواشنطن ستعملان على تجاوز التوترات الأخيرة في علاقتهما وستظلان حليفين، ما يحدث حاليًا هو لحظة عابرة بين تاريخ الدولتين، وعلى المدى الطويل سنظل حلفاء أقوياء.