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رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب

2022-10-08 الساعة 11:26
رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب
المواطن - محمد سمعه

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أصدر نادي الهلال رابط حجز تذاكر مباراته ضد الشباب مساء بعد غد الاثنين في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وتُقام مباراة الهلال والشباب مساء بعد غد في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملز في الرياض.

الهلال والشباب:

ويُمكن حجز تذاكر المباراة من خلال هذا الرابط ” blustore“. وفي سياق آخر، يملك المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أرقامًا مميزة أمام نادي الشباب، وذلك قبل لقاء الفريقين. وسبق لـ دياز قبل مباراة الهلال والشباب بعد غد أن واجه الليث في 7 مباريات بدوري المحترفين، حيث فاز المدرب الأرجنتيني في 5 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر لقاء وحيد أمام الشباب. الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 14 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 14 نقطة، النصر رابعًا برصيد 13 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 13 نقطة، الطائي سادسًا برصيد 12 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 11 نقطة. الرائد ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، العدالة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، أبها في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.
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  • احمد أحمد يحي قاري

    معنا معا الزعيم الهلالي

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