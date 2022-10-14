رامون دياز باقٍ في الهلال

🗣 عايد الرشيدي :

"دياز" لن يقال في الفترة الحالية ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@ayed7171 pic.twitter.com/QjLUYgFkoY — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 12, 2022

الهلال يرفض رحيل رامون دياز

يبدو أن الانتقادات التي تعرض لها المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، قد تجعل إدارة فهد بن نافل تفكر في إقالته.وواصل أزرق الرياض نتائجه غير المقنعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتل حاليًّا المركز الخامس في جدول الترتيب.الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي كشف أن إدارة فهد بن نافل، سترفض رفضًا قاطعًا إقالة دياز بالفترة الحالية من الموسم. وواصل الرشيدي قائلًا: ” مسؤولو الهلال يعلمون بالفترة الصعبة للمدرب دياز وتوجد ثقة كاملة فيه بسبب الإصابات والإيقافات التي يُعاني منها الفريق”.وكان اسم سامي الجابر والمدرب الإسباني فيسينتي مورينو مدرب الشباب ترددا بقوة لتدريب الهلال خلفًا لدياز في حالة إقالته. طالب بعض من جمهور أزرق الرياض، بالتعاقد مع الإسباني فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب الذي يُقدم نتائج جيدة حاليًّا مع الليث في دوري روشن. ورغم صعوبة التفريط في مورينو من قبل إدارة نادي الشباب، لكن العلاقات الطيبة بين إدارتي فهد بن نافل وخالد البلطان، قد تجعل مورينو مدربًا لأزرق الرياض مثل صفقة انتقال النيجيري أوديون إيغالو لـ الأزرق في يناير الماضي.