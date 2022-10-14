رامون دياز باقٍ في الهلال

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وواصل أزرق الرياض نتائجه غير المقنعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتل حاليًّا المركز الخامس في جدول الترتيب.
🗣 عايد الرشيدي :— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 12, 2022
"دياز" لن يقال في الفترة الحالية ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@ayed7171 pic.twitter.com/QjLUYgFkoY