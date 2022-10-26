رباعية إنتر ميلان ترسل برشلونة لـ الدوري الأوروبي

أرسل نادي إنتر ميلان الإيطالي، منافسه برشلونة الإسباني لمنافسات الدوري الأوروبي، بعد فوزه مساء اليوم على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية دون رد بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

فوز يُقصي برشلونة !

وكان البارشا يأمل تعادل الإنتر ضد فيكتوريا بلزن أو فوز الأخير، ولكن فوز الإنتر يجعله يضمن التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال مع نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الثالثة.

المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، لينجح اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان في إحراز الهدف الأول لـ الإنتر بالدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لـ الإنتر بالدقيقة الـ43.

الإنتر يفوز برباعية

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم نادي إنتر ميلان بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق إنتر ميلان ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثالث عبر إدين دجيكو بالدقيقة الـ66 ليكون ثالث أهداف الإنتر وثاني أهداف اللاعب البوسني الشخصية.

ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز الهدف الرابع لـ إنتر ميلان بالدقيقة الـ88.

الإنتر أصبح رصيده بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني خلف نادي بايرن ميونخ المتصدر بفارق نقطتين، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث وتأهل لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.