رباعية إنتر ميلان ترسل برشلونة لـ الدوري الأوروبي

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا
أرسل نادي إنتر ميلان الإيطالي، منافسه برشلونة الإسباني لمنافسات الدوري الأوروبي، بعد فوزه مساء اليوم على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية دون رد بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان البارشا يأمل تعادل الإنتر ضد فيكتوريا بلزن أو فوز الأخير، ولكن فوز الإنتر يجعله يضمن التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال مع نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الثالثة.
المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، لينجح اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان في إحراز الهدف الأول لـ الإنتر بالدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.
وأضاف اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لـ الإنتر بالدقيقة الـ43.
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم نادي إنتر ميلان بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق إنتر ميلان ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثالث عبر إدين دجيكو بالدقيقة الـ66 ليكون ثالث أهداف الإنتر وثاني أهداف اللاعب البوسني الشخصية.
ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز الهدف الرابع لـ إنتر ميلان بالدقيقة الـ88.
الإنتر أصبح رصيده بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني خلف نادي بايرن ميونخ المتصدر بفارق نقطتين، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث وتأهل لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.