رباعية تحسم مباراة يوفنتوس ضد إمبولي

انتهت مباراة يوفنتوس ضد إمبولي مساء أمس الجمعة، بفوز كبير لـ يوفنتوس برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لـ موسم 2022/2023.

يوفنتوس بدأ الضغط الهجومي سريعًا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب مويس كين بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

يوفنتوس ضد إمبولي

وواصل فريق اليوفي ضغطه ليُضيف الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني وبالدقيقة الـ57، نجح فريق يوفنتوس بإضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني.

وحاول فريق إمبولي تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة.

ونجح فريق يوفنتوس بعد ذلك في إضافة الهدفين الثالث والرابع عبر النجم الفرنسي أدريين رابيو بالدقيقتين الـ82 والتسعين.

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد إمبولي، أصبح رصيد يوفنتوس 19 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.