رباعية لـ برايتون ضد تشيلسي

انتهت مباراة برايتون ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز نادي برايتون برباعية مقابل هدف.

برايتون ضد تشيلسي

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم نادي برايتون بثلاثية دون رد أُحرزت عبر كل من لياندرو تروسارد ولاعبي تشيلسي روبن لوفتوس تشيك وتريفوه تشالوباه بالخطأ في مرمى تشيلسي بالدقيقتين الـ 14 و الـ42.

وقلص تشيلسي الفارق عبر الألماني كاي هافرتز بالدقيقة الـ49.

ونجح اللاعب باسكال جروز في إضافة رابع الأهداف لنادي برايتون بالدقيقة التسعين.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 18 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فالمر معقل نادي برايتون.