Icon

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في الدوري الإنجليزي

رباعية لـ برايتون ضد تشيلسي

2022-10-29 الساعة 8:27
رباعية لـ برايتون ضد تشيلسي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة برايتون ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز نادي برايتون برباعية مقابل هدف.

برايتون ضد تشيلسي

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم نادي برايتون بثلاثية دون رد أُحرزت عبر كل من لياندرو تروسارد ولاعبي تشيلسي روبن لوفتوس تشيك وتريفوه تشالوباه بالخطأ في مرمى تشيلسي بالدقيقتين الـ 14 و الـ42.

برايتون ضد تشيلسي

وقلص تشيلسي الفارق عبر الألماني كاي هافرتز بالدقيقة الـ49.

ونجح اللاعب باسكال جروز في إضافة رابع الأهداف لنادي برايتون بالدقيقة التسعين.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 18 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فالمر معقل نادي برايتون.

برايتون ضد تشيلسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط
السوق

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط

السوق
في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...

السعودية اليوم
سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر
السعودية اليوم

سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر

السعودية اليوم
الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...
السعودية اليوم

الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...

السعودية اليوم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة
السعودية اليوم

أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه