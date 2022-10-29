رباعية لـ برايتون ضد تشيلسي

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700 ألف مسافر محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223
انتهت مباراة برايتون ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز نادي برايتون برباعية مقابل هدف.
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم نادي برايتون بثلاثية دون رد أُحرزت عبر كل من لياندرو تروسارد ولاعبي تشيلسي روبن لوفتوس تشيك وتريفوه تشالوباه بالخطأ في مرمى تشيلسي بالدقيقتين الـ 14 و الـ42.
وقلص تشيلسي الفارق عبر الألماني كاي هافرتز بالدقيقة الـ49.
ونجح اللاعب باسكال جروز في إضافة رابع الأهداف لنادي برايتون بالدقيقة التسعين.
وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 18 نقطة في المركز السابع.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فالمر معقل نادي برايتون.