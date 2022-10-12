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رباعية لـ نابولي ضد أياكس

2022-10-12 الساعة 10:23
رباعية لـ نابولي ضد أياكس
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة نابولي ضد أياكس أمستردام الهولندي بفوز الأول برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبدأ نابولي الإيطالي المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليُحرز المكسيكي هيرفينج لوزانو هدف التقدم لنادي نابولي بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

نابولي ضد أياكس:

ثم عاد اللاعب جياكومو راسبادوري ليضيف الهدف الثاني لنادي نابولي بالدقيقة الـ16. وفي الشوط الثاني، قلص فريق أياكس الفارق ليُضيف الهدف الأول من ضربة رأسية عبر اللاعب دافي كلاسين بالدقيقة الخمسين. نابولي ضد أياكس وفي الدقيقة الـ63، نجح اللاعب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء. ثم أضاف الهولندي ستيفن بيرجوين ثاني أهداف أياكس بالدقيقة الـ84 من ركلة جزاء. نابولي ضد أياكس وبالدقيقة الـ90 استغل اللاعب النيجيري فيكتور أوسمين خطأ من اللاعب داني بليند لاعب أياكس، ليُضيف رابع أهداف نابولي. وكانت مباراة نابولي ضد أياكس أُقيمت على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في مدينة نابولي الإيطالية. وأصبح رصيد نابولي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة الأولى، ليتأهل لدور الستة عشر، أما أياكس فيملك 3 نقاط في المركز الثالث. نابولي ضد أياكس
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