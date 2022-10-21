رجل حطمت ليز تراس رقمه القياسي باستقالتها

حققت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، مكسبًا واحدًا مع استقالتها أمس الخميس، إذ انتزعت لقب “أقصر ولاية لرئيس وزراء بتاريخ بريطانيا” من آخر حكم قبلها 119 يومًا، انتهت بوفاته.

خسارة اللقب

وحسب قناة “العربية”، احتفظ رئيس الوزراء الأسبق جورج كانينج باللقب لمدة 195 عامًا، إلى أن خسره أمس، بعد أن استقالت تراس بعد 44 يومًا من جلوسها بالمنصب.

وتولى كانينج المنصب في 12 أبريل 1827 وتوفي في 8 أغسطس بعد إصابة خطيرة بالتهاب رئوي شديد.

استقالة ليز تراس

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أعلنت مساء أمس الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة الوزراء لحين اختيار خليفة لها.

وأوضحت تراس أنها تقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وقالت ليز تراس إنها لا تستطيع متابعة مهامها، مضيفة أن اختيار خليفة لها سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.