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حذر من جراء ذلك

رجل يصاب بجلطة بسبب المشي حافيًا بالمنزل

2022-10-11 الساعة 3:54
رجل يصاب بجلطة بسبب المشي حافيًا بالمنزل
المواطن-الرياض

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حذّر أحد الأشخاص من المشي على السيراميك بقدمين حافيتين وقت البرد، مشيرًا إلى أنه أصيب بجلطة من جراء ذلك. وقال في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: “مشيت وقت البرد وكان شديدًا مرة وأنا حافي عشر دقائق على السراميك دون شراب وجاءتني جلطة في الجنب الأيسر”. وأضاف محذرًا: انتبهوا على عيالكم ووالديكم وكبار السن ما يمشون بالسراميك وقت البرد وهما حافيين، أنا سويت قسطرة وقرر الطبيب فتح صدري وغير لي ثلاث شرايين، وقال لي احمد ربك إن الجلطة ما جات في الدماغ”.
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