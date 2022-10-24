رحلة ريشي سوناك من الهند لرئاسة الوزراء

تسلم ريشي سوناك مفاتيح داونينج ستريت، اليوم، ليصبح أول رئيس للوزراء من أصل هندي، ورصدت صحيفة الإندبندنت رحلة الصعود السريع له وتكوين ثروته الكبيرة ليكون أصغر رئيس وزراء في بريطانيا.

أصغر رئيس وزراء في بريطانيا

أصبح سوناك أصغر رئيس وزراء في العصر الحديث يدخل داونينج ستريت، عن عمر يناهز 42 عامًا، أصغر حتى من ديفيد كاميرون الذي تولى المنصب في عام 2010 وتوني بلير في عام 1997.

هاجر والدا سوناك الهنود إلى بريطانيا، وقد ادخرا ما يكفي لإرساله إلى كلية وينشستر التي تبلغ تكلفتها 42 ألف جنيه إسترليني سنويًّا، ثم ذهب لاحقًا إلى أكسفورد، بعد ذلك درس في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا حيث التقى بزوجته.

تزوج السيد سوناك أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير الهندي للتكنولوجيا وسادس أغنى رجل في الهند نارايانا مورثي، وبنى ثروة تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وتزوج الزوجان في مسقط رأسها مدينة بنغالور في عام 2009 في حفل لمدة يومين وحضره 1000 ضيف، وبفضل ثروته المصرفية الخاصة وزوجته يُعتقد أنه أحد أغنى أعضاء البرلمان، ويمتلك منزلًا رائعًا في شمال يوركشاير.

وبعد عودة الزوجين إلى بريطانيا، عمل سوناك في صندوق تحوط في لندن قبل أن يؤسس شركته الخاصة، ثيلم بارتنرز، في عام 2010، بتمويل أولي قدره 700 مليون دولار.

وكان يقيم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل أن يدخل عالم السياسة ويفوز في ريتشموند في عام 2015.

وصعود سوناك إلى القمة فاجأ الكثير من البلد، حيث كان وزيرًا حكوميًّا محليًّا صغيرًا في عهد تيريزا ماي، وتم ترقيته إلى منصب وزير الخزانة من قبل بوريس جونسون، الذي كان يعمل تحت قيادة ساجد جاويد.

وفي فبراير 2020، تم تسليمه منصب المستشار الأعلى عندما استقال السيد جاويد، وحينها كان لا يزال سوناك مجهولًا نسبيًّا، ولكن سرعان ما تم إلقاء الضوء عليه عندما ضرب كوفيد-19 الدولة.

أشرف ريشي سوناك على حملة ضخمة للإنفاق العام، وهي أكبر حملة معروفة خدمت في وقت السلم لا الحرب، بما في ذلك خطة الإجازة التي حالت دون خسارة الملايين من الناس لوظائفهم، لكنها في الوقت نفسه نقلت الاقتراض من المملكة المتحدة إلى مستويات كبيرة.

ومثل ما جاء سريعًا ذهب سريعًا فبعد أشهر من الفوضى تحت عهد بوريس جونسون، تبع السيد ريشي سوناك السيد جافيد خارج مجلس الوزراء، واستقال بسبب سلوك رئيس الوزراء.

وأثار قرارهما نزوحًا جماعيًّا للوزراء ما أجبر جونسون على إنهاء رئاسته للوزراء.

ريشي سوناك المفضل لدى المحافظين

كان السيد ريشي سوناك هو المرشح المفضل لنواب حزب المحافظين خلال انتخابات القيادة الصيفية، لكنه خسر بعد أن أصبح واضحًا أن أعضاء حزب المحافظين يفضلون ليز تراس.

وكانت المنافسة بينهما شديدة حيث انتقد سوناك على الهواء مباشرة اقتصاديات القصص الخيالية لتراس، وفي النهاية، ثبت أنه على حق، فرغم أن وقتها استمر مدة قصيرة إلا أن رد فعل الأسواق كان سيئًا بسبب سياساتها.

وانتهت فترة رئاستها الفوضوية للوزراء بعد 44 يومًا فقط، وسيقوم الآن ريشي سوناك بزيارة الملك ليتم تعيينه كأول رئيس من أصل هندي وغير أبيض للمملكة المتحدة.