رحمة الخواهر تفوز بأول ذهبية بـ دورة الألعاب السعودية

حصدت لاعبة رفع الأثقال، رحمة الخواهر أول ميدالية ذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية كما نجحت في حصد أول مليون ريال في الدورة.

سوّتها رحمة! 💪 بطلة رفع الأثقال رحمة الخواهر من نادي #النور تحقق أول ميدالية ذهبية ومليون في تاريخ #دورة_الألعاب_السعودية بعد حصولها على المركز الأول في منافسات وزن 49 كجم 🏋️#بيننا_أبطال | @AlNoor_SC pic.twitter.com/fRFzoMKvRJ — دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) October 27, 2022

ونجحت رحمة الخواهر في حصد المركز الأول بمنافسات وزن 49 كجم، أما مارية السيهاتي فجاءت بالمركز الثاني واحتلت اللاعبة منيرة عبدالله المركز الثالث.

وتقام منافسات الدورة في 20 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف منافسات الدورة ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وجامعة الملك سعود، ونادي الرياض، ونادي النصر، ونادي الهلال، ومركز أركان الرياضي، ومنطقة المشجعين، و”بادل إن”، وبوليفارد الرياض، ومركز بلاك دايموند، ونادي الرياض للجولف، ميدان ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية السعودية “شماس”، ونادي الجبيل للرياضات البحرية، والاتحاد السعودي للتنس، وميدان رماح للهجن، وميدان الرماية بالأمن العام، ونادي الفروسية في الجنادرية، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق بالإمارة.