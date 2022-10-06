رسائل محبة من الطلاب: شكراً معلمي

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مشاركة الطلاب ب #اليوم_العالمي_للمعلم #شكراً_معلمي pic.twitter.com/v17to0GL9U— مدرسة ابن الهيثم الإبتدائية (@moe_hhl_02_0026) October 6, 2022
واحتفت إدارات التعليم في عدد من المناطق بـالمعلمين والمعلمات خلال رحلتهم لمدارسهم، تحت شعار: “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة في الإدارة والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.
مشاركة الطالب / محمد خالد حريش من الصف الأول متوسط بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم فشكراً له على حُسن مشاركته ..#شكراً_معلمي #مكتب_تعليم_قرطبة #أنشطة_الوليد pic.twitter.com/HH13j97NFy— مدرسة الوليد بن عبادة المتوسطة (@MOE_RYH_26_0257) October 6, 2022
وعلى موقع تويتر، دشن طلاب وأولياء أمور وسمًا باسم “شكراً معلمي” مقدمين من خلاله الشكر والتقدير والعرفان إلى المعلمين والمعلمات على جهودهم المتواصلة والحثيثة في التعلم.
وحرصت مدارس على نشر مقاطع فيديو لمشاركات الطلاب في تقديم الشكر إلى المعلمين عبر وسم شكراً معلمي، كما أكد مواطنون أن دم يعتزون بالمعلمين والمعلمات ويفخرون بجهودهم، مشيدين بدورهم في دعم مستقبل المهنة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في الأجيال الجديدة.
مشاركة الطالب / حسام عريشي .. احتفاءً بيوم المعلم .. #اليوم_العالمي_للمعلم #شكراً_معلمي #تعليم_جدة pic.twitter.com/gM0C6BS98A— متوسطة عماد الدين زنكي (@MOE_JDH_11_1045) October 6, 2022