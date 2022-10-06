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تقديرًا لما يُبذل من جهود

رسائل محبة من الطلاب: شكراً معلمي

2022-10-06 الساعة 9:08
رسائل محبة من الطلاب: شكراً معلمي
المواطن - الرياض

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لا زالت أصداء الاحتفال بيوم المعلم العالمي متواصلة، وذلك تقديرًا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود في سبيل إخراج أجيال جديدة تقود إلى مستقبل أكثر نجاحًا.

يوم المعلم:

ويحتفل العالم بيوم المعلم 5 أكتوبر من كل عام، وتم تخصيص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في عام 1966 بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.

احتفال التعليم: 

واحتفت إدارات التعليم في عدد من المناطق بـالمعلمين والمعلمات خلال رحلتهم لمدارسهم، تحت شعار: “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة في الإدارة والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.

وعلى موقع تويتر، دشن طلاب وأولياء أمور وسمًا باسم “شكراً معلمي” مقدمين من خلاله الشكر والتقدير والعرفان إلى المعلمين والمعلمات على جهودهم المتواصلة والحثيثة في التعلم.

وحرصت مدارس على نشر مقاطع فيديو لمشاركات الطلاب في تقديم الشكر إلى المعلمين عبر وسم شكراً معلمي، كما أكد مواطنون أن دم يعتزون بالمعلمين والمعلمات ويفخرون بجهودهم، مشيدين بدورهم في دعم مستقبل المهنة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في الأجيال الجديدة.
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