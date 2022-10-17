رسالة مصطفى فتحي لـ التعاون

وجه المصري مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، والمعار حاليًا لصفوف بيراميدز المصري، رسالة إلى مجلس إدارة سكري القصيم بعد إتمام انتقاله لـ بيراميدز.
رسالة مصطفى فتحي
وقال فتحي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “كل الشكر والتقدير لكل فرد داخل نادي التعاون، وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الحميد الداعم الأول للنادي، وشكرًا من كل قلبي، لجمهور الذئاب على دعمكم الدائم لي، نلتقي قريبًا إن شاء الله”.
وكان سكري القصيم أصدر بيانًا كشف أن فتحي لم ينضم لـ معسكر الفريق الإعدادي في هولندا قبل انطلاق الموسم الحالي، لارتباطه بأداء الخدمة العسكرية في مصر.
مضيفًا أنه تم الاتفاق مع لاعب برازيلي بديل ليلتحق بصفوف النادي بدلًا من مصطفى فتحي الذي يُكمل موسم 2022/2023 معارًا في صفوف بيراميدز ثم يعود بعدها لنادي التعاون.
وكان مصطفى فتحي انضم لـ سكري القصيم مطلع العام الحالي قادمًا من الزمالك المصري وشارك في النصف الثاني من الموسم الماضي مع سكري القصيم.
التعاون ضد الاتفاق
يذكر أن التعاون كان فاز على فريق الاتفاق بهدف دون رد أمس في الجولة الثامنة من دوري روشن، حيث نجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 دقيقة بتسديدة من سعد الناصر.
ونجح حارس المرمى باولو فيكتور في التصدي لتسديدة خطيرة من ميدران عند الدقيقة 23، واستمرت المحاولات، قبل أن يبعد مايلسون تسديدة قوية من فيتينيو عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد التعاون بهدف.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وأطلق ميدران كرة قوية مرات بجوار القائم، وطالب الاتفاق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 70، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.
وتألق باولو فيكتور ومنع سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة الاتفاق ضد التعاون بهدف دون رد.