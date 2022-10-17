Icon

بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية Icon الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم Icon ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إتمام انتقاله لـ بيراميدز

رسالة مصطفى فتحي لـ التعاون

2022-10-17 الساعة 11:53
رسالة مصطفى فتحي لـ التعاون
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

وجه المصري مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، والمعار حاليًا لصفوف بيراميدز المصري، رسالة إلى مجلس إدارة سكري القصيم بعد إتمام انتقاله لـ بيراميدز.

رسالة مصطفى فتحي

وقال فتحي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “كل الشكر والتقدير لكل فرد داخل نادي التعاون، وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الحميد الداعم الأول للنادي، وشكرًا من كل قلبي، لجمهور الذئاب على دعمكم الدائم لي، نلتقي قريبًا إن شاء الله”. وكان سكري القصيم أصدر بيانًا كشف أن فتحي لم ينضم لـ معسكر الفريق الإعدادي في هولندا قبل انطلاق الموسم الحالي، لارتباطه بأداء الخدمة العسكرية في مصر. مضيفًا أنه تم الاتفاق مع لاعب برازيلي بديل ليلتحق بصفوف النادي بدلًا من مصطفى فتحي الذي يُكمل موسم 2022/2023 معارًا في صفوف بيراميدز ثم يعود بعدها لنادي التعاون.
مصطفى فتحي
فتحي – المصدر @SPL
وكان مصطفى فتحي انضم لـ سكري القصيم مطلع العام الحالي قادمًا من الزمالك المصري وشارك في النصف الثاني من الموسم الماضي مع سكري القصيم.

التعاون ضد الاتفاق

يذكر أن التعاون كان فاز على فريق الاتفاق بهدف دون رد أمس في الجولة الثامنة من دوري روشن، حيث نجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 دقيقة بتسديدة من سعد الناصر.
مصطفى فتحي وتاوامبا - التعاون
مصطفى فتحي وتاوامبا
ونجح حارس المرمى باولو فيكتور في التصدي لتسديدة خطيرة من ميدران عند الدقيقة 23، واستمرت المحاولات، قبل أن يبعد مايلسون تسديدة قوية من فيتينيو عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد التعاون بهدف. ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وأطلق ميدران كرة قوية مرات بجوار القائم، وطالب الاتفاق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 70، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب. وتألق باولو فيكتور ومنع سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة الاتفاق ضد التعاون بهدف دون رد. مصطفى فتحي - فريق التعاون السعودي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه