رسالة من ترامب لماسك بعد صفقة تويتر

بعد ساعات من إتمام صفقة توتير واستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رسميًّا على منصة الطائر الأزرق العملاقة، علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تلك الخطوة.

عبر ترامب عن سعادته، عبر شبكته Truth Social أن تويتر أصبح الآن في أيدٍ أمينة.

كما أضاف أن شبكة التواصل الشهيرة لن تدار بعد الآن من قبل من وصفهم مجانين اليسار المتطرفين الذين يكرهون بلدنا حقًّا، وفق تعبيره، حسبما ذكرت شبكة العربية.

سأبقى في منصتي

وثمن دعوة ماسك له بالعودة إلى تويتر، قائلًا: أقدرك لكن سأبقى في منصتي.

وقبل حظر حسابه، كان ترامب يتوجه مباشرة عبر تويتر، إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا، مثيرًا عواصف وجدالات حامية بشكل منتظم.

إلا أنه اعتبر لاحقًا بعد توقيف حسابه أن شبكة تروث سوشيال تعمل بشكل أفضل من تويتر التي ينبغي حسب ما قال حينها أن تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا.

العصفور الحر

وكان ماسك كتب في أول تغريدة له كمالك رسمي للمنصة، في وقت سابق اليوم، العصفور حر، في إشارة إلى نيته ربما تقليل القيود المفروضة على محتوى تويتر.

فيما أفادت مصادر مطلعة إلى عزمه منع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعدًا، وفق ما نقلت بلومبيرج.

أتى ذلك، بعد أن عمد إلى الإطاحة بـ 4 مسؤولين ومديرين كبار، وهم المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية والثقة والسلامة فيجايا جادي (Vijaya Gadde) والمستشار القانوني العام شون أدجيت.

ولعل من أبرز هؤلاء الوجوه التي سرعان ما انتشر اسمها كالنار في الهشيم بين مستخدمي العصفور الأزرق، فيجايا جادي، مديرة القسم التي اتخذت قرار تعليق حساب ترامب بشكل دائم، في يناير من العام الماضي!

يشار إلى أن رئيس تسلا كان أتم في وقت متأخر أمس، صفقة الشراء الضخمة مقابل 44 مليار دولار، مستفتحًا عهده بإقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بعد أن اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.