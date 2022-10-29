رصد 500 قرد بابون في 6 مناطق

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قال أحمد البوق، مدير البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن المركز رصد 500 من قرود البابون، تتسبب بأضرار على القطاع السكني أو الزراعي في 6 مناطق بالمملكة.
وتابع البوق في مداخلة إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية أن المناطق شملت جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت البوق إلى أن المركز قد تلقى أكثر من 2800 بلاغ، وتم الاستجابة لأكثر من 1900 منهم بنسبة 65%، مشيرًا إلى أنه مع كل بلاغ تتم زيارة الموقع وتوعية المواطنين وطرح بعض الحلول، منها عمل سياجات كهربائية آمنة.
وكشف عن أن سبب انتشار هذه القرود وتغير سلوكها من البري إلى المستأنس، هو تقديم الأطعمة لها بشكل مباشر وغير مباشر من السكان ومرتادي الطرق، ما ساهم في تحول سلوكها من الاعتماد على الغذاء البري إلى الغذاء البشري، وإن لم تجده تترد على المناطق السكنية.
وأوضح مدير البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم إطلاق حملات للتوعية بهذه الأضرار، وتثبيت أكثر من 140 لوحة اشارية وكتابية في المناطق، لافتا إلى التنسيق مع إمارات المناطق لتوقيع غرامات مخالفة الذوق العام لمن يقدم الطعام لهذه القرود.