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طوله ثمانية أقدام

رعب بالسويد بعد هروب ملك الكوبرا

2022-10-29 الساعة 3:09
رعب بالسويد بعد هروب ملك الكوبرا
المواطن - متابعة

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سادت حالة من الذعر في السويد، بعد هروب ملك الكوبرا الذي يبلغ طوله ثمانية أقدام “2,44 م”.

من جانب آخر، أغلقت السلطات أبواب الحديقة بشكل جزئي، فيما لا زالت حالة الهياج والذعر تسيطر على الزائرين، بحسب روسيا اليوم.

هوديني

يذكر أن اسم الثعبان السام، السير فاس تم تغيير اسمه رسميا إلى هوديني، إثر انزلاقه من حوضه المائي، بعد أيام فقط من وصوله.

بدورها، أكدت حديقة الحيوان أن الزائرين صوروا الكوبرا تنزلق من خلال مصباح مثبت، مع آخر تحديث يحذر من أنه لم يتم الإمساك به بعد.

وتداول عبر مواقع التواصل أحد المقاطع تظهر زائرا مذعورا وهو يسأل: هل من الآمن أن أكون هنا؟، وأجاب أحد الموظفين بهدوء في المقطع: لا، لكننا نعمل على ذلك.

واعترف أحد حراس الثعابين، بو جونسون: من الواضح أننا ارتكبنا خطأ.

وقال المدير إن الحديقة ستظل مغلقة حتى تنتهي عملية إيجاد هوديني، مع بقاء أجزاء أخرى من حديقة الحيوان، بما في ذلك متجر الهدايا، مفتوحة.

الأكثر فتكا

وعلى الرغم من كون الكوبرا أحد أكثر الثعابين فتكا – فقد أصرت حديقة الحيوان على أنه لا يوجد خطر على الموظفين أو الضيوف.

وصرحت حديقة الحيوان بأن خطر خروجه يعتبر غير موجود – مضيفة أنه حتى لو تمكن من الخروج، لن ينجو من المناخ البارد.

وحتى ذلك الحين، استخدم الموظفون الدقيق لتتبع حركات الثعبان، والفخاخ اللاصقة للقبض عليه، والكاميرات الخاصة لرؤية الزوايا والشقوق الأصغر.

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