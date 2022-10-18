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على غرار نيرة أشرف وسلمى بهجت

رفضت الزواج منه فقتلها خنقًا وسط المارة

2022-10-18 الساعة 1:26
رفضت الزواج منه فقتلها خنقًا وسط المارة
المواطن-متابعة

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شهدت محافظة بورسعيد في مصر، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على قتل خطيبته خنقًا، وسط الشارع وأمام أعين المارة كونها رفضت الزواج منه.  

تفاصيل الواقعة 

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغًا بوصول فتاة تدعى خلود السيد جثة هامدة إلى مستشفى النصر، حيث تعرضت للقتل خنقًا على يد خطيبها وسط الشارع، حيث فوجئ المارة بشاب يمسك بفتاة ويعتدي عليها بالركل والصفع ثم خنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها. وبالفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، كما تبين أن الفتاة تم قتلها وضربها بآلة حادة على رأسها، ويوجد برقبتها علامات الخنق بالأيدي، وقامت السلطات الأمنية بالقبض على القاتل وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

سبب الواقعة 

وأكد شهود عيان أن القاتل هو خطيب الفتاة ويدعى محمد سمير أحمد، ويعمل معها في منطقة الاستثمار، وكانا يخططان لزواجهما قريبًا. كما ذكر شهود العيان، أن الضحية خلود يتيمة الأب والأم، وتتحمل مسئولية نفسها هي وشقيقيها الأصغر منها وتنفق عليهما، ولكن قدمت استقالتها بسبب المشاكل التي وقعت بينها وبين خطيبها والتي أدت إلى انفصالها عنه منذ أيام. وعن تفاصيل الواقعة، قال شهود العيان، إنها كانت معه في العمل حتى الساعة الخامسة مساء، وقام المتهم بأخذ هاتفها المحمول وضربها على السلالم، وبعد ذهابها للمنزل أرسلت له رسالة كتبت فيها: “خلي عندك دم أنا مش عايزاك”، ليرد عليها: “أنا هموتك يا إنتي تموتيني”. كما كشفت إحدى زميلات أن المجني عليها علمت أنه متزوج من أخرى، ولديه طفلة منها فقامت الفتاه بفسخ الخطبة، لكنه أصر على الزواج منها، ولكنها رفضت الزواج منه فهددها بالقتل.

مأساة متكررة 

وتكررت هذه الجريمة البشعة في مصر 3 مرات في وقت مقارب بـ 3 محافظات مختلفة، بداية من مقتل الفتاة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل بكلية الآداب جامعة المنصورة بعد رفضها الارتباط به، كما شهدت محافظة الشرقية واقعة مماثلة حيث لقيت الفتاة سلمى محمد بهجت مصرعها طعنًا وذبحًا على يد زميلها بكلية الإعلام بعدما رفضت أسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه. كما شهدت إحدى القرى في المنوفية قيام شاب يدعى أحمد فتحي عميره بقتل فتاة رمياً بالرصاص، حيث تبين أنه ارتبط بها بقصة حب ورفضت أسرته ارتباطه بها فاضطر لقتلها، وبعدها انتحر بنفس السلاح، وعُثر على جثمانه في اليوم التالي لارتكاب جريمته.
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