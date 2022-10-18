رفض احتجاج الطائي ضد الهلال وتغريمه 100 ألف

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها لمنافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، أبرزها مباراة الطائي ضد الهلال.
عقوبات لقاء الطائي ضد الهلال
وقررت لجنة الانضباط رفض احتجاج الطائي ضد الهلال، بشأن تأخر بدء المباراة، وتشابه أطقم لاعبي الزعيم مع الحارس، ولم يقم النادي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 من نهاية المباراة.
كما غرمت النادي 100 ألف ريال، بسبب رمي جمهوره لـ44 علبة مياه تجاه مضمار الملعب وإصابة المنسق الإعلامي لمباراة الطائي والهلال، في مخالفة للمادة (52- 2) من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف.
وألزمت لجنة الانضباط، الزعيم بدفع 10 آلاف ريال، لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى لتأخر بداية مباراة الطائي ضد الهلال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.
عقوبات لجنة الانضباط
وغرمت لجنة الانضباط، لاعب الفتح توفيق بوحيمد 10 آلاف ريال، بجانب الإيقاف التلقائي في مباراة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الرائد.
وأوقفت لجنة الانضباط، لاعب الوحدة رودريغيز لمباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الاتحاد.