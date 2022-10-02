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ضمن منافسات دوري المحترفين

رقم استثنائي ينتظر نادي الشباب

2022-10-02 الساعة 3:54
رقم استثنائي ينتظر نادي الشباب
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.

نادي الشباب يسعى للفوز

وبدأ الشباب منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، وحقق 4 انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ويأمل لتحقي الفوز الخامس للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تاريخ مواجهاته أمام الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 8 مرات، فاز 4 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الليوث في مواجهة الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الشباب عند الساعة 6:20 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل مباراة اليوم، يتصدر نادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين.
الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl
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