رقم استثنائي ينتظر نادي الشباب

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.
نادي الشباب يسعى للفوز
وبدأ الشبابمنافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، وحقق 4 انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ويأمل لتحقي الفوز الخامس للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي للمحترفين.
ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تاريخ مواجهاته أمام الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 8 مرات، فاز 4 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
الليوث في مواجهة الفيحاء
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الشباب عند الساعة 6:20 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتصدر نادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعوديبرصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين.