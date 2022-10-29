رقم تاريخي لـ راموس مع باريس سان جيرمان

نجح المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس في تحقيق رقم مميز مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مشاركته في مباراة تروا مساء اليوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات فإن راموس أصبح أول لاعب في تاريخ سان جيرمان لا يتعرض للهزيمة في أول 30 مباراة له مع الفريق الباريسي في مختلف البطولات، متخطيًا رقم اللاعب البرازيلي السابق راي الذي لم يُهزم مع البي إس جي في 29 لقاء بمختلف البطولات.

باريس سان جيرمان

يذكر أن راموس كان انضم لـ سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وكان سان جيرمان فاز على نادي تروا برباعية مقابل ثلاثة أهداف اليوم في الدوري الفرنسي.

زوكرو افتتح التسجيل لـ تروا ثم سجل الإسباني كارلوس سولر التعادل لـ الفريق العاصمي بالدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل زوكرو الهدف الثاني لـ تروا بالدقيقة الـ52 ثم تعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي لـ باريس سان جيرمان بالدقيقة الـ55.

سجل نيمار وكيليان مبابي الهدفين الثالث والرابع للفريق الباريسي بالدقيقتين الـ62 والـ77، ثم نجح بالافيرسا في تسجيل الهدف الثالث لـ تروا بالدقيقة الـ88.

الفريق الباريسي في الصدارة برصيد 35 نقطة، نادي تروا في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.