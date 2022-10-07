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ضمن منافسات دوري روشن

رقم تاريخي ينتظر الاتحاد ضد الفتح

2022-10-07 الساعة 3:59
رقم تاريخي ينتظر الاتحاد ضد الفتح
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، في دوري روشن السعودي وسط منافسة قوية بينهما على تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

رقم تاريخي بالبطولة

ويلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
ويملك الاتحاد فرصة لتسجيل رقم قياسي في حالة عدم استقباله لأي هدف، حيث إنه سيكون أول فريق في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، يحافظ على نظافة الشباك أول 6 جولات. ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لمواصلة التألق، وتجنب الخسارة للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم، فيما يأمل الفتح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الاتحاد والفتح
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الاتحاد ضد الفتح

وقبل مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، يحتل العميد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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