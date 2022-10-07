رقم تاريخي ينتظر الاتحاد ضد الفتح

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، في دوري روشن السعودي وسط منافسة قوية بينهما على تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.
رقم تاريخي بالبطولة
ويلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويملك الاتحاد فرصة لتسجيل رقم قياسي في حالة عدم استقباله لأي هدف، حيث إنه سيكون أول فريق في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، يحافظ على نظافة الشباك أول 6 جولات.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لمواصلة التألق، وتجنب الخسارة للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم، فيما يأمل الفتح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الاتحاد ضد الفتح
وقبل مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، يحتل العميد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.