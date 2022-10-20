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قبل مباراة السعودية ومقدونيا

رقم سلبي عمره 4 سنوات يُقلق رينارد

2022-10-20 الساعة 5:12
رقم سلبي عمره 4 سنوات يُقلق رينارد
المواطن - محمد سمعة

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يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز في مباراة مقدونيا الشمالية الودية المقرر انطلاقتها بعد غد في أولى التجارب الودية للأخضر بمعسكر الإمارات.

ولم يُوفق الأخضر في الفوز في آخر 4 مباريات ودية، كما لم يُسجل أهدافًا حيث خسر من كولومبيا بنتيجة هدف دون رد، وخسر من فنزويلا بهدف دون رد، وتعادل مع الإكوادور بدون أهداف، وتعادل مع منتخب أمريكا بدون أهداف.

أزمة أمام رينارد 

المدير الفني الفرنسي يبحث عن الفوز على مقدونيا بعد غدٍ، خوفًا من الدخول في رقم سلبي عمره 4 سنوات، حينما لم يتمكن الأخضر من الفوز في 5 مباريات متتالية، حيث تحققت تلك السلسلة السلبية في الفترة من مايو ويونيو من عام 2018.

الأخضر - السعودية والإكوادور - منتخب السعودية

وكان الأخضر في 2018 خسر من إيطاليا وديًا ومن بيرو وديًا ومن بلجيكا وديًا قبل مونديال 2018، ثم خسر من منتخبي روسيا والأوروجواي في مونديال روسيا، ونجح في فك العقدة بالفوز على منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال آنذاك.

وسيخوض الأخضر 5 وديات في معسكر الإمارات وهم “مقدونيا في 22 أكتوبر، ألبانيا يوم 26 أكتوبر، الهندوراس يوم 30 أكتوبر، أيسلندا في 6 نوفمبر، بنما يوم 10 نوفمبر”.

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