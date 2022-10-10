Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الليلة في دوري روشن

رقم سلبي لـ إيجالو قبل مواجهة الشباب

2022-10-10 الساعة 3:56
رقم سلبي لـ إيجالو قبل مواجهة الشباب
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سيدخل اللاعب النيجيري أوديون إيجالو لاعب نادي الهلال، مباراة الشباب الليلة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو يحمل رقمًا سلبيًا.

معاناة لـ إيجالو

النجم النيجيري لم يُسجل أهدافًا لـ أزرق الرياض في آخر مباراتين في دوري روشن وهذه هي المرة الأولى له منذ انضمامه لـ أزرق الرياض لا يسجل في مباراتين متتاليتين في الدوري السعودي للمحترفين. وسجل النجم النيجيري 3 أهداف هذا الموسم في شباك كل من ” الخليج والفيحاء والوحدة”.
إيجالو - إيغالو - الهلال
إيجالو
وفي سياق آخر، يبحث نادي الشباب عن تحقيق فوز على الهلال هو الأول منذ عام 2014، حيث كان آخر فوز لـ الليث على أزرق الرياض في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وكان آخر فوز حققه الليث على الهلال في الدور الأول من موسم 2014/2015 في بطولة دوري المحترفين، حيث فاز الليث بهدف دون رد. وبعد تلك المباراة، تقابل الهلال مع الليث في 15 مباراة بالدوري حيث فاز الهلال في 11 لقاء بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات. ويبحث نادي الهلال عن تحقيق ثاني فوز له أمام جاره الليث في شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين اليوم.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه