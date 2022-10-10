رقم سلبي لـ إيجالو قبل مواجهة الشباب

سيدخل اللاعب النيجيري أوديون إيجالو لاعب نادي الهلال، مباراة الشباب الليلة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو يحمل رقمًا سلبيًا.
معاناة لـ إيجالو
النجم النيجيري لم يُسجل أهدافًا لـ أزرق الرياض في آخر مباراتين في دوري روشن وهذه هي المرة الأولى له منذ انضمامه لـ أزرق الرياض لا يسجل في مباراتين متتاليتين في الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل النجم النيجيري 3 أهداف هذا الموسم في شباك كل من ” الخليج والفيحاء والوحدة”.
وفي سياق آخر، يبحث نادي الشباب عن تحقيق فوز على الهلال هو الأول منذ عام 2014، حيث كان آخر فوز لـ الليث على أزرق الرياض في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وكان آخر فوز حققه الليث على الهلال في الدور الأول من موسم 2014/2015 في بطولة دوري المحترفين، حيث فاز الليث بهدف دون رد.
وبعد تلك المباراة، تقابل الهلال مع الليث في 15 مباراة بالدوري حيث فاز الهلال في 11 لقاء بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات.
ويبحث نادي الهلال عن تحقيق ثاني فوز له أمام جاره الليث في شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين اليوم.