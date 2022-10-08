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رغم التعادل ضد الاتفاق

رقم مميز لـ الهلال

2022-10-08 الساعة 10:56
رقم مميز لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق رقم مميز أمام نادي الاتفاق، رغم التعادل بدون أهداف في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ووفقًا لما نشره حساب دوري روشن الرسمي في “تويتر” فإن أزرق الرياض يحتل المركز الأول كأعلى نادٍ استحوذ على الكرة في الجولة السادسة. وجاء الفتح في المركز الثاني بـ 69% رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد، فيما احتل ضمك المركز الثالث بـ 68.9%، والفيحاء رابعًا بـ 66.6%، بينما جاء النصر في المركز الخامس والأخير 64.2%، وذلك بعد فوزه أمام أبها بثلاثية نظيفة.

رامون دياز مهدد بالرحيل:

وفي سياق آخر، أصبح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الأزرق، مهددًا بالإقالة والرحيل، وذلك بعد التعثر أمام نادي الاتفاق. رامون دياز - الهلال الهلال فقد 5 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين في الدوري، حيث خسر أمام التعاون وتعادل أمام الاتفاق. قرار الإقالة قد يُعلن في حال تعادل الأزرق أو خسر أمام نادي الشباب مساء بعد غد الاثنين في الجولة السابعة دوريًّا.
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