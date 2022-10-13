رقم مميز لـ ليفاندوفسكي رغم تعادل برشلونة المخيب

نجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في تحقيق رقم مميز مع نادي برشلونة الإسباني، رغم التعادل المخيب أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-3 في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ونجح ليفاندوفسكي صاحب الـ34 عامًا في إحراز 90 هدفًا في دوري أبطال أوروبا ليكون ثالث لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل المهاجم البولندي ثنائية في شباك الإنتر في ملعب الكامب نو.
مدرب برشلونة حزين
وفي سياق آخر، دخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، في حالة من الحزن وذلك بعد التعادل مع إنتر ميلان.
وذكر الصحفي الإسباني خافي ميجيل أن مدرب برشلونة لم يحبذ فكرة التحدث مع لاعبيه بعد مباراة إنتر ميلان وقرر عدم مشاركة المدافع جيرارد بيكيه في المباريات الكبرى المقبلة للبارشا.
وأضاف ميجيل أن تشافي مدرب برشلونة عاد لمنزله لمشاهدة أخطاء البارشا في مباراة إنتر ميلان، حيث سهر أمامها لساعات طويلة حتى صباح اليوم الخميس.
المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل نادي برشلونة، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي.
الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء الفريق الكتالوني ليضغط إنتر ميلان هجوميًّا وبكل قوته، فيسجل هدف التعادل عبر اللاعب نيكولو باريلا مستغلًّا خطأ من الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بالدقيقة الخمسين.
وواصل الإنتر ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالدقيقة الـ63.
ونجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إضافة ثاني أهداف النادي الكتالوني بالدقيقة الـ82، ثم عاد إنتر ميلان الإيطالي محرزًا الهدف الثالث عبر الألماني روبن جوسينس بالدقيقة الـ88.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح اللاعب ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث لـ البلوجرانا من ضربة رأسية.
التعادل كان بطعم الخسارة لـ البلوجرانا، حيث أضعف فرصه في الوصول لثمن نهائي دوري الأبطال.