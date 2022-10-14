رقم مميز ينتظر نادي الطائي

ظهر نادي الطائي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ويسعى لمواصلة التألق خلال مباراته المقبلة ضد الهلال.
تألق نادي الطائي
وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي15 نقطة خلال أول 5 جولات من دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُعادل حصيلته في المسابقة موسمي 1987/ 1988 و1989/ 1990.
وفي حالة تحقيق الطائي للفوز في مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ فسيُسجل أعلى حصيلة له خلال أول 8 مواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، ما يزيد من إصرار اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.
الطائي ضد الهلال
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي نظيره الهلال، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يقع الطائي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الخامس.