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خلال مباراته ضد الهلال

رقم مميز ينتظر نادي الطائي

2022-10-14 الساعة 3:35
رقم مميز ينتظر نادي الطائي
المواطن - مروة نبيل

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ظهر نادي الطائي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ويسعى لمواصلة التألق خلال مباراته المقبلة ضد الهلال.

تألق نادي الطائي

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي 15 نقطة خلال أول 5 جولات من دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُعادل حصيلته في المسابقة موسمي 1987/ 1988 و1989/ 1990. وفي حالة تحقيق الطائي للفوز في مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ فسيُسجل أعلى حصيلة له خلال أول 8 مواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، ما يزيد من إصرار اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.
الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

الطائي ضد الهلال

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي نظيره الهلال، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @SPL
وقبل مواجهة الغد، يقع الطائي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الخامس.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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