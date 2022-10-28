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استكمال التعبئة

روسيا تحشد 300 ألف جندي

2022-10-28 الساعة 11:26
روسيا تحشد 300 ألف جندي
المواطن - متابعة

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أعلنت السلطات الروسية، اكتمال تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال حوار له مع الرئيس فلاديمير بوتين: لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص، وفقًا لموقع 24.

وأشار شويجو إلى أن 41 ألفًا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بوطنية المجندين الذين تمت تعبئتهم.

لا تعبئة جديدة

وقال شويغو: ليس هناك مهمات إضافية مخطط لها، مشيرًا إلى أن روسيا لا تخطط لتعبئة المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب.

لكنه أضاف أن روسيا ستواصل تجنيد متطوعين وجنود متعاقدين.

شكر

بدوره قال بوتين: أريد أن أشكر كل من انضم إلى صفوف القوات المسلحة. أشكركم على هذا الولاء للواجب، على هذه الوطنية.

وقد أثارت تقارير حول تعبئة مسنين ومرضى وطلاب غضبًا في روسيا.

وأقر بوتين بوجود مشكلات حتمية في بداية الاستدعاء، لكن شويغو أكد الجمعة أنه تم التعامل معها.

وأثار إعلان التعبئة في أواخر سبتمبر موجة نزوح جماعي للرجال إلى الخارج وبعض الاحتجاجات المحدودة في روسيا.

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