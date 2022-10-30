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 روسيا تخترق هاتف ليز تراس

2022-10-30 الساعة 12:47
 روسيا تخترق هاتف ليز تراس
المواطن - متابعة

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أكدت مصادر مطلعة، اختراق هاتف رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس، من قبل عملاء روس، حيث تمكنوا من الوصول إلى معلومات سرية للغاية.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقرير لها، أن مجموعة القراصنة الروسية تعمل لصالح الرئيس فلاديمير بوتين.

اختراق هاتف ليز تراس

وأفاد التقرير بوقوع عملية اختراق هاتف تراس خلال فصل الصيف، مع دخولها سباق حزب المحافظين من أجل الفوز بمنصب رئيسة الوزراء.

وتمكن القراصنة، الذي يُعتقد أنهم يعملون لصالح الاستخبارات الروسية، من الحصول على معلومات سرية وتفاصيل حساسة حول المفاوضات بين بريطانيا وحلفائها، والمناقشات حول أوكرانيا.

تفاصيل المعلومات السرية

وكان من بين التفاصيل التي حصل عليها المهاجمون، معلومات حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقالت مصادر للصحيفة البريطانية: إن تراس كانت “قلقة للغاية”، بعد اختراق هاتفها الشخصي، لدرجة أنها لم تستطع النوم بسبب هذا الأمر.

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