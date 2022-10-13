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ناتجة عن جنون العظمة

روسيا ترد على تهديدات الاتحاد الأوروبي

2022-10-13 الساعة 11:57
روسيا ترد على تهديدات الاتحاد الأوروبي
المواطن - متابعة

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ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بتصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول الضربة النووية الروسية، وقال إنها ناتجة عن “جنون العظمة”.

جنون العظمة

وقال مدفيديف: “دعونا نترك جنون العظمة حول ضربة نووية روسية على ضميره. إنه شخص مريض. دعونا نتتبع السلسلة المنطقية للعواقب: أولاً، ضربة نووية مزعومة على أوكرانيا، بعد ذلك، ضربة قوية غير نووية من قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” على بلدنا بعد ذلك الرد النووي المضاد من روسيا ضد دول الناتو، وتبدأ الحلقة المفرغة. حيث تبدأ الشعوب في النزوح ويحل الشتاء النووي على الكوكب”. وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا ضد أوكرانيا سيؤدي إلى إبادة قواتها.

تهديدات الاتحاد الأوروبي

ووفقاً لـ شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بوريل: “بوتين يقول إنه لا يخادع. حسناً، إنه لا يستطيع أن يخادع، ويجب أن يكون واضحاً أن الأشخاص الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأعضاءه، وأمريكا وحلف شمال الأطلسي لا يخادعون أيضاً”. وتابع المسؤول الأوروبي “أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيجلب رداً وليس رداً نووياً بل رداً قوياً من الجانب العسكري بحيث سيتم إبادة الجيش الروسي”.  
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