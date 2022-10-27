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حال استخدامها في حرب أوكرانيا

روسيا تهدد باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية

2022-10-27 الساعة 6:25
روسيا تهدد باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية
المواطن - متابعة

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هددت روسيا، باستهداف الأقمار الاصطناعية الأمريكية في حال استخدامها في حرب أوكرانيا.

أهداف مشروعة

وحسب “روسيا اليوم”، قال نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، إن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافًا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف قنسطنطين خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: “نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة”.

مخاطر غير مبررة

وأضاف: “قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفًا مشروعًا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة”.

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