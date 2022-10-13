روسيا تهدد مجددًا بحرب عالمية ثالثة 

قال مسؤول في مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، إنه إذا تم منح أوكرانيا عضوية للناتو فإن ذلك سيشعل رسميًا الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما نقلت وكالة تاس.
وتابع: كييف تدرك جيدًا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا مضمونًا للحرب العالمية الثالثة، والغرب يدرك ذلك، والعناد مع موسكو، يعني أن الغرب يريد الحرب.
وقال فينيديكتوف وهو حليف قوي لبوتين: الغرب يتفهم عواقب عضوية أوكرانيا في الناتو، وعلى ما يبدو، هذا ما يعتمدون عليه لخلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى.
طبيعة انتحارية
وأضاف أن الطبيعة الانتحارية لمثل هذه الخطوة يفهمها أعضاء الناتو أنفسهم، ويجب أن نتذكر أن أي نزاع نووي سيؤثر بشكل مطلق على العالم بأسره، ليس فقط على روسيا والغرب الجماعي، ولكن على كل دولة على هذا الكوكب، وستكون العواقب وخيمة على البشرية جمعاء.
ويأتي التحذير بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عرض مفاجئ لعضوية المسار السريع في الناتو في 30 سبتمبر، قبل ساعات فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا ضم ما يصل إلى 18% من أوكرانيا إليها.
ومع ذلك، كان يُنظر إلى طلب عضوية أوكرانيا على أنه رمزي إلى حد كبير، حيث تتطلب العضوية الكاملة موافقة من جميع أعضاء الناتو الثلاثين، وتشكل النزاعات الإقليمية المستمرة عقبة أمام الدول للانضمام إلى الحلف.
وهدد الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا بإطلاق ترسانته النووية الهائلة بينما يهاجم الولايات المتحدة وتوسع الناتو باتجاه الشرق، مؤكدًا على أنه لا يخادع ولا يمازح أحدًا.
قوة روسيا وأمريكا نوويًا
وقال الرئيس جو بايدن إن العالم يقترب من نهايته الآن أكثر من أي وقت مضى، ومن المقرر أن يجري حلف الناتو تدريبات الاستعداد النووية السنوية التي يطلق عليها اسم Steadfast Noon الأسبوع المقبل.
وتعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين إلى حد بعيد، حيث تسيطران على حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم.