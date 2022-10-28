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روما يهزم هلسنكي بشق الأنفس

2022-10-28 الساعة 12:35
روما يهزم هلسنكي بشق الأنفس
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي فوزًا صعبًا على نادي هلسنكي الفنلندي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ الدوري الأوروبي.

فوز صعب لـ روما 

الفريق الإيطالي كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام بالدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق هلسنكي هدف التعادل عبر اللاعب بييرباريم هيتماج بالدقيقة الـ54 ثم سجل اللاعب هوسكوتن هدف التقدم لـ روما بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ62.

روما ضد هلسنكي

وبعد الفوز أصبح رصيد الجيالوروسي 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، أما نادي هلسنكي فتجمد رصيده عند نقطة بالمركز الرابع والأخير.

يذكر أن فريق الجيالوروسي كان تُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في مايو من العام الحالي كأول بطولة قارية يحققها في تاريخه تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

روما ضد هلسنكي

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