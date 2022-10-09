رونالدو يصل للهدف الـ700 مع الأندية

نجح نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع الأندية التي لعب في صفوفها.
تقدم مانشستر يونايتد:
وانتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد المقامة على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2/ 1.
وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون عن طريق أليكس أيوبي عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد ثنائية من خلال أنتوني وكريستيانو رونالدو عند الدقيقتين 15 و44.
رونالدو يسجل 700 هدف:
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن رونالدويسجل هدفه الـ700 مع الأندية في مسيرته الاحترافية خلال 20 عامًا ويومان منذ هدفه الأول مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.
وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريستيانو أحرز 5 أهداف بقميص سبورتنج لشبونة، 101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي، 144 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و450 هدفًا مع ريال مدريد.
وحرص حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الرسمي على “تويتر”، على تهنئة لاعبه كريستيانو بالوصول إلى الهدف رقم 700.