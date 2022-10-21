ريبيري يعلن اعتزاله رسميًا

أعلن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، قبل قليل، عن اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة حافلة.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨ Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

اعتزال ريبيري

ونشر ريبيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطاته، وعلق قائلًا: “تتوقف الكرة، لكن المشاعر التي بداخلي ليست كذلك، شكرًا للجميع على هذه المغامرة الرائعة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالرنيتانا الإيطالي هو آخر محطات النجم الفرنسي صاحب الـ39 عامًا، وعانى من الإصابة في الركبة، الأمر الذي أبعده عن الملاعب منذ شهر أغسطس الماضي.

مسيرة حافلة

ويملك ريبيري مسيرة حافلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، وتوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وأبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وانتقل النجم الفرنسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا في عام 2019، ورحل عنه في العام الماضي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية السعودية، قبل أن يوقع لنادي ساليرنيتانا.