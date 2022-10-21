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بعد مسيرة من التألق

ريبيري يعلن اعتزاله رسميًا

2022-10-21 الساعة 3:10
ريبيري يعلن اعتزاله رسميًا
المواطن - مروة نبيل

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أعلن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، قبل قليل، عن اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة حافلة.

اعتزال ريبيري

ونشر ريبيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطاته، وعلق قائلًا: “تتوقف الكرة، لكن المشاعر التي بداخلي ليست كذلك، شكرًا للجميع على هذه المغامرة الرائعة”.

ريبيري مع فيورنتينا
النجم الفرنسي – المصدر @FranckRibery

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالرنيتانا الإيطالي هو آخر محطات النجم الفرنسي صاحب الـ39 عامًا، وعانى من الإصابة في الركبة، الأمر الذي أبعده عن الملاعب منذ شهر أغسطس الماضي.

ريبيري
النجم الفرنسي – المصدر @FranckRibery

مسيرة حافلة

ويملك ريبيري مسيرة حافلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، وتوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وأبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013.

ريبيري
النجم الفرنسي

وانتقل النجم الفرنسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا في عام 2019، ورحل عنه في العام الماضي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية السعودية، قبل أن يوقع لنادي ساليرنيتانا.

ريبيري
النجم الفرنسي – المصدر @FranckRibery
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