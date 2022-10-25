“ريشة طيف” في محطته الخامسة والأخيرة بـ جازان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، افتتح سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد وبحضور سعادة الأستاذ سعيد بن مناحي الخنفري وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق، وسعادة الأستاذ توفيق طاهر أحمد علاقي رئيس مجلس إدارة جمعية “لدُن” معرض “ريشة طيف” مساء يوم أمس الاثنين في مقر الكادي مول.

ويضم المعرض لوحات إبداعية لـ 20 طفلاً وشاباً من ذوي اضطراب طيف التوحد بتنظيم من جمعية أسر التوحد وبالتعاون مع جمعية “لدُن” لذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية كشريك نجاح في تنظيم وتنفيذ المشروع بمنطقة جازان، وبرعاية كريمة من موفي سينما.

ويعد معرض “ريشة طيف” المقام في جازان هو المحطة الخامسة والأخيرة للمشروع بعد سلسلة معارض جماهيرية مُتنقلة في أربعة مناطق بالمملكة حققت صدى واسعًا في كل من منطقة “الرياض، الشرقية، مكة وعسير”، بهدف تنمية وإبراز المواهب الفنية لذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بالاضطراب بطريقة مبتكرة، حيث شارك في المشروع 100 طفل وشاب من ذوي طيف التوحد بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي سعودي لرسم 100 لوحة فنية مُلهمة، تم تقييمها احترافيًا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية أسر التوحد ستختتم مشروعها “ريشة طيف” خلال الشهر القادم من نوفمبر 2022م بمدينة الرياض، تحت رعاية كريمة من سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود لمزاد علني يبث على الهواء مباشرة تباع فيه اللوحات الفنية دعماً لمشاريع الجمعية المستدامة والنوعية والتي تحقق أهداف المشروع من تنفيذ دورات ودبلومات ومراكز متخصصة في تنمية المواهب لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.

من جهته عّبر سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن فخره بهذه المواهب قائلاً: “إن مواهب أبنائنا من ذوي التوحد تتفوق على العوائق وأن قدراتهم الإبداعية بلغت عنان السماء”، وأضاف قائلا: “إن الفرص والمبادرات المقدمة لأبنائنا ساهمت وبشكل فعال في تحسين جودة حياتهم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع”.

يُشار إلى أن جمعية “أُسر التوحد” تُعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.