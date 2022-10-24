ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني أصوله هندية

فاز ريشي سوناك بمنصب رئيس الوزراء البريطاني وأيضًا رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد انسحاب منافسته بيني مورداونت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأعلن حزب المحافظين الحاكم تقلد سوناك للمنصب رسميًا بعد انسحاب مورداونت والتي جاءت خطوتها بعد أن ظلت بعيدة عن عتبة الـ 100 صوت اللازمين لبدء جولة ثانية من السباق.

وتلقت مورداونت دعم 90 مرشحًا وكانت تأمل في حصد المزيد من الأصوات، لكن العديد من زملائها والمؤيدين لها حثوها على الانسحاب من السباق؛ نظرًا للحاجة الملحة لاستقرار ووحدة الحزب.

وكان سوناك قد حصل على أصوات 180 عضوًا برلمانيًا من حزب المحافظين، فمع انسحاب بوريس جونسون، توجه الكثير من الداعمين له إلى سوناك.

أول رئيس وزراء غير أبيض

وبفوز ريشي سوناك بالمنصب، فإنه بذلك يكون أول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا، فهو ابن لعائلة من المهاجرين الهنود.

ويُذكر أن بوريس جونسون كان قد انسحب من السباق بعد أن وصل عدد أصوات المؤيدين له إلى 102 صوت، وهو رقم كان يمثل فرصة جيدة جدًا لنجاحه في مسابقة القيادة، لكنه قال إن مواصلة سعيه للعودة ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، مشيرًا إلى الحاجة إلى توحيد الحزب.