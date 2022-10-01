السفيرة #السعودية في #واشنطن "الأميرة ريما بنت بندر" تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق رؤية 2030 pic.twitter.com/ZjGBNtDanA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 1, 2022

الإصلاحات والتحولات

تمكين المرأة

استعرضت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مستهدفات المملكة في تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق رؤية 2030.وقالت الأميرة ريما: أتقدم بالشكر لمبادرة مستقبل الاستثمار على فرصة الحديث إليكم اليوم، وأن أشارككم واحدة من أهم أولوياتي الشخصية وأولويات بلادي وهي مساعدة الشباب وتمكينهم ومساندتهم، لأنه الجيل الذي سيواصل ما بدأته رؤية 2030. وأضافت: الشباب سيكون حريصًا على تأثيره في جميع سكان المملكة والمنطقة العربية وأن يكون مثالًا للعالم على ما يمكن تحقيقه وما يمكن تحقيقه عند اجتماع الرؤية والبراعة والاجتهاد والإصرار.وتابعت: الأمة السعودية أغلبها من الشباب، فأعمار 75% من السكان أقل من 35 عامًا وساحة شبابنا ليست في الماضي ولا الحاضر بل في المستقبل وفي الإصلاحات والتحولات التي شهدتها المملكة، والتغيير والتقدم اللذين تحدثهما في أمتنا وهي تشمل على الصعيد الاقتصادي تقوية القطاع الخاص وزيادة الوظائف وتوفيرها وريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتأسيس بينة تحتية رقمية رائدة عالميًا.وأردفت: وعلى الصعيد الاجتماعي تمكين المرأة وزيادة المساواة والإنصاف بين الجنسين والتنوع والشمول، وعلى الصعيد الثقافي تسليط الضوء على مجتمع الفنون والترفيه بالمملكة وجهود المحميات الطبيعية ومشاركة أعرافنا وتراثنا مع الآخرين والعالم هذه خارطة المستقبل. واستكملت: وقد تجاوزت نتائج التغيير في الخمس سنوات السابقة نتائج الثمنين سنة التي سبقتها وسر نجاحنا على المدى الطويل هم الحماة الذين سيضمنون أن مجتمعنا في المستقبل يواكب أحلامنا ويحترم طموحاتنا لتوفير مكان يسع الجميع، إنهم الشباب نجاحهم في المستقبل يتوقف على نجاحنا في الحاضر. وأضافت الأميرة ريما: وإذا كنا نريد الشباب أن يكونوا بناة المستقبل فلا بد أن نوفر لهم الأدوات الملائمة، وأن نضع اهتماماتهم على رأس أولوياتنا وأن نؤمن بهم وهذا يعني توفير الفرص لهم والاستثمار في مستقبلهم حتى يتغلبوا بإبداعهم ونبوغهم على التحديات التي يواجهونها مثل الأزمات المناخية وتقديم الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وواصلت:لا يمكننا أن نتغافل عن هذه القضايا وعلينا أن نسارع ببدء العمل ولكن علينا أولًا أن نرسي القواعد التي ستجعلهم يحققون المستحيل. واختتمت الأميرة ريما: ورغم أنني شهدت الكثير من التعييرات على مدار حياتي منها تغيرات ظن الكثيرون أنها مستحيلة، لكن ثقتي فيما يمكن أن نحققه تتحدى كل الشكوك ولا تعرف الحدود.