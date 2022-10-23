رينارد: الكرة السعودية ستستمر بالتطور

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تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مدى إعجابه بالقدرات الفردية للاعب السعودي، وتطور الكرة في المملكة مؤخرًا.
وقال المدرب الفرنسي خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الفني الأول للمدربين الوطنيين: “أحب كرة القدم الشاملة التي من خلالها نستطيع الضغط بشكل كبير من أجل الوصول لأعلى مستوى مطلوب خلال 90 دقيقة أو أكثر”.
وتابع: “ما سيساعدنا على التطور خلال الأعوام القادمة، هو الاهتمام بالفئات السنية والبحث عن اللاعبين أصحاب المواهب في كافة أرجاء المملكة”.
وأضاف: “كرة القدم السعودية في مستوى مميز وستتطور أكثر فأكثر خلال الأعوام القادمة، الملاعب مبهرة والأجواء الجماهيرية مميزة، وهذا أمر ساهم في جلب لاعبين أصحاب مهارات عالية للكرة السعودية”.
وواصل: ” اللاعب السعودي يملك خصائص فردية جيدة للغاية، وهذا بتقديري هوية يجب الحفاظ عليها”.