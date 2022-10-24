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بعد استقباله للأخضر

رينارد: بفضل دعم ولي العهد نُنافس أكبر المنتخبات

2022-10-24 الساعة 1:26
رينارد: بفضل دعم ولي العهد نُنافس أكبر المنتخبات
المواطن - مروة نبيل

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أبدى مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، سعادته باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبعثة الأخضر، لدعم وتحفيز اللاعبين.

رينارد سعيد بالاستقبال

ونشر رينارد صورًا من استقبال ولي العهد للمنتخب السعودي ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ولي العهد مع المنتخب السعودي
جانب من الاستقبال – المصدر @spagov

وعلق رينارد قائلًا: “من دواعي الشرف أن ألتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. بفضل دعمه ومساندته نحن في أكبر مرحلة في كرة القدم، ونتنافس مع أفضل المنتخبات في العالم”.

ويسير الأخضر بشكل لافت مع المدرب الفرنسي، حيث تألق في تصفيات كأس العالم 2022، وحقق أرقامًا مميزًا، ليتأهل عن جدارة إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس العالم - الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ولي العهد يحفز الأخضر

ودعم ولي العهد لاعبي الأخضر بكلمات من ذهب، لتحفيزهم قبل المشاركة في كأس العالم 2022، حيث أكد أن المنتخب يتواجد في مجموعة صعبة، وطالبهم باللعب دون ضغوط نفسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد – المصدر @spagov

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