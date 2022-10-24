رينارد: بفضل دعم ولي العهد نُنافس أكبر المنتخبات

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم
أبدى مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، سعادته باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبعثة الأخضر، لدعم وتحفيز اللاعبين.
ونشر رينارد صورًا من استقبال ولي العهد للمنتخب السعودي ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وعلق رينارد قائلًا: “من دواعي الشرف أن ألتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. بفضل دعمه ومساندته نحن في أكبر مرحلة في كرة القدم، ونتنافس مع أفضل المنتخبات في العالم”.
ويسير الأخضر بشكل لافت مع المدرب الفرنسي، حيث تألق في تصفيات كأس العالم 2022، وحقق أرقامًا مميزًا، ليتأهل عن جدارة إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ودعم ولي العهد لاعبي الأخضر بكلمات من ذهب، لتحفيزهم قبل المشاركة في كأس العالم 2022، حيث أكد أن المنتخب يتواجد في مجموعة صعبة، وطالبهم باللعب دون ضغوط نفسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).