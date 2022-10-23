رينارد: فرصة رائعة لنا باللعب ضد ميسي

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أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن مواجهة الأخضر لـ ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين في مونديال قطر ستكون فرصة رائعة.
وتحدث رينارد لـ موقع Relevo قائلًا: ” ليونيل سكالوني يقوم بعمل جيد مع منتخب الأرجنتين، وهو فاز معهم بلقب كوبا أمريكا ووصل لـ كأس العالم 2022″.
وواصل رينارد: ” منتخب الأرجنتين ممتلئ بالمواهب، لديهم ميسي ولديهم لاوتارو مارتينيز، سعداء للغاية بمواجهة ميسي لأنه لاعب مثير للإعجاب، وواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم”.
وكان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ميسي تحدث عن مواجهة الأخضر قائلًا بأن منتخب بلاده يرى مواجهة منتخب السعودية في افتتاح مباريات الأرجنتين بالمونديال، خاصة وصعبة في نفس الوقت.
وتحدث النجم الأرجنتيني لـ وكالة “رويترز” قائلًا: “مواجهة السعودية مهمة، ومن الرائع سعينا نحو تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، لأن الفوز سيمنحنا الهدوء والثقة لإكمال مشوارنا بالمونديال في قطر”.
وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.