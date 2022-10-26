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استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

رينارد يفرض السرية على ودية الأخضر

2022-10-26 الساعة 4:21
رينارد يفرض السرية على ودية الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد ألبانيا، اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج السعودية الإعدادي للمونديال.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

رينارد يفرض سرية

وتخضع مباراة السعودية ضد ألبانيا اليوم لقواعد السرية ذاتها التي فرضت على مواجهة ألبانيا الشمالية أيضًا، حيث قرر رينارد أن تخضع لقاءات الأخضر الودية حاليًا لنظام صارم، لفرض مزيد من التركيز.

كأس العالم - الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكان رينارد قد منع الجماهير ووسائل الإعلام من الدخول لمباراة الأخضر الودية الماضية ضد منتخب مقدونيا الشمالية، والتي حسمتها السعودية بهدف دون رد، وسيستمر الوضع ذاته خلال وديتي اليوم وهندوراس.

ولن يكشف المدير الفني الفرنسي عن تشكيل منتخب السعودية الأول لكرة القدم الرسمي، أو التغييرات خلال المباريات الودية، بالإضافة إلى عدم توضيح تفاصيل المواجهة كتوقيت تسجيل الأهداف.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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