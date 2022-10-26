رينارد يفرض السرية على ودية الأخضر

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يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لتجهيز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد ألبانيا، اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج السعودية الإعدادي للمونديال.
وتخضع مباراة السعودية ضد ألبانيا اليوم لقواعد السرية ذاتها التي فرضت على مواجهة ألبانيا الشمالية أيضًا، حيث قرر رينارد أن تخضع لقاءات الأخضر الودية حاليًا لنظام صارم، لفرض مزيد من التركيز.
وكان رينارد قد منع الجماهير ووسائل الإعلام من الدخول لمباراة الأخضر الودية الماضية ضد منتخب مقدونيا الشمالية، والتي حسمتها السعودية بهدف دون رد، وسيستمر الوضع ذاته خلال وديتي اليوم وهندوراس.
ولن يكشف المدير الفني الفرنسي عن تشكيل منتخب السعودية الأول لكرة القدم الرسمي، أو التغييرات خلال المباريات الودية، بالإضافة إلى عدم توضيح تفاصيل المواجهة كتوقيت تسجيل الأهداف.