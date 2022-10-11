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نشر صورة من عقد القران

زواج فارس عاشور يثير ضجة على تويتر

2022-10-11 الساعة 3:16
زواج فارس عاشور يثير ضجة على تويتر
المواطن - متابعة
أعلن الممثل وصانع المحتوى الكويتي فارس عاشور زواجه، إذ شارك متابعيه صورة من عقد قرانه، مشيرًا إلى أنه أتمم نصف دينه مع الإنسانة التي تمناها قلبه. وكتب فارس عاشور عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”: “بما أنكم أهلي وناسي لازم أشارككم كل شيء يفرحني بحمد الله أتممت نصف ديني مع الإنسانة اللي تمناها قلبي”. وأكد فارس عاشور أنه سيستمر في تقديم محتواه، وينتظر فتح الاستديو الخاص به، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من المفاجآت التي يحملها لمتابعيه الفترة المقبلة، إذ كتب: “أحب أقول لكم أني مستمر معاكم بمحتواي والإستوديو الجديد قريب ويخلص وفي مفاجآت كثيرة ومعاكم كبرت وبفضل رب العالمين ثم محبتكم كل أحلامي قاعدة تتحقق الحمد لله على كل نعمه ومحبتكم”. وعاد وأعرب فارس عاشور عن استيائه من بعض تعليقات الشباب، التي أساءت له على عكس الفتيات كاتبًا: “البنات كلهم يباركون حتى اللي ما يعرفوني.. والشباب هم ما قصروا .. بس منهم اللي ما يعرفني أخذ طنازة ومنو هذا بعد .. وقلة أدب وكل يوم طالعين بواحد جديد؟؟ وحتى ما يدري شنو محتواي .. عرفتوا ليش دايمًا أدافع عن النساء؟؟ لأن الآية بهالزمن انقلبت .. الغيرة صارت طبع في بوشنب.

تعليقات المتابعين 

وعبر موقع تويتر، انهالت تعليقات المغردين الذي حرصوا على تهنئته، بينما أعربت بعض الفتيات عن حزنها لزواجه خاصة أنه فتى أحلام الكثيرين، وكتبت خلود: “الناس إللي زعلانه على عقد قران فارس عاشور شنو ما له حق أن يستقر ويكَون بيت وأسرة ويكون أبًا، ترا أتزوج ما توفى الله يطول بعمره، الله يتمم له على خير ويرزقه الذرية الصالحة”. وكتب حساب باسم لولو: ما بتخطى صدمتي في فارس عاشور، وكتبت ميما مازحة: “بنات شفيكم فارس عاشور اللي تزوج مو حبيبج وإذا على القصص راح يقول لها لكم بعد الزواج لا تحاتون”، وعبرت ديالا عن حزنها بشكل ساخر إذ كتبت: “الحين منو يذكرنا نشرب ماي إذا فارس عاشور تزوج بيذكر زوجته تشرب ماي وحنا نموت من العطش”، وكتبت سارة: “فارس أحلامي صار فارس أحلام غيري بس الله يوفقك”.

من هو فارس عاشور؟

يُشار إلى أن فارس عاشور، يبلغ من العمر 45 عامًا، بدأ التمثيل في عام 2005 وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، بينما قرر الابتعاد عن التمثيل عام 2013 بعدما شارك في مسلسل إلين اليوم، ولكنه لم يختف عن الظهور حيث عاد كيوتيوبر في قناة حملت اسمه على موقع اليوتيوب يتابعها الكثيرون ويتفاعلون معها.
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