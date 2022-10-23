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في حديقة السويدي

زوار موسم الرياض يعيشون المغامرات

2022-10-23 الساعة 10:38
زوار موسم الرياض يعيشون المغامرات
المواطن - الرياض

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يستمتع زوار موسم الرياض 2022 بعيش روح المنافسة في منطقة المغامرات، الواقعة بمنطقة حديقة السويدي، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15، وذلك خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة، التي تضمنت المنزل المسكون، والعمود المنزلق، والزحاليق المتنوعة.

ألعاب ونشاطات:

وتوفر منطقة المغامرات إحدى المناطق الفرعية بحديقة السويدي العديد من الألعاب الحركية والنشاطات المختلفة للزوار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أصناف عديدة من الأطعمة المتوفرة في عربات وأكشاك الطعام المتنوعة داخل المنطقة، مما يجعلهم يعيشون تجربة ترفيه فوق الخيال.

وتقدم منطقة حديقة السويدي التي افتتحت في 22 أكتوبر الجاري لزوارها بازارات أسبوعية تعود لثقافات متنوعة، وعروضًا فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح الرئيس للمنطقة خلال نهاية الأسبوع، إلى جانب “العروض المتجولة” يوميًّا، وتتيح للأطفال ركوب الدراجات، والرسم، والحرف اليدوية، وممارسة دور المزارع.

موعد الحديقة:

وتستقبل حديقة السويدي زوارها يوميًّا طيلة فترة الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة ليلًا، وتتيح لهم مجموعةً من الفعاليات والخيارات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب، والموسيقى، والمتاجر، والمقاهي، ويمكن حجز تذاكر الدخول لفعاليات المنطقة عبر الرابط: هنا.

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