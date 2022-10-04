زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الإارة بزيادة رأس مال الشركة 157.5 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ويهدف قرار مجلس الإدارة، إلى دعم تمويل رأس المال العامل، تخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية . وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية. مؤشر الأسهم السعودية وبالأمس، واصل سوق الأسهم السعودية، مكاسبه بنهاية جلسة الاثنين، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، مرتفعاً بنسبة 1.05%، بمكاسب بلغت 120.89 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,607.96 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنهاية التعاملات إلى نحو 6.5 مليار ريال مقابل 4.88 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت كميات التداول إلى 184.54 مليون سهم مقارنة بـ 148.68 مليون سهم أمس الأحد. وأغلقت جميع القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع السلع الرأسمالية الذي صعد 2.57%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 1.36%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 1.27%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والطاقة 0.29% و0.09% على التوالي. وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 165 سهماً، جاء على رأسها سهم “صادرات” بعد صعوده 9.97%، واقتصرت الخسائر على 38 سهما، تصدرها سهم “الأصيل” بنسبة تراجع 2.22%. وتصدر “دار الأركان” نشاط الأسهم على كافة المستويات، بقيمة تداول بلغت 360.86 مليون ريال، من خلال 21.43 مليون سهم. مؤشر السوق الموازي وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، بارتفاع نسبته 0.68%، بما يعادل 135.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,074.39 نقطة. وتصدّر سهم “كير” المكاسب بعد أن قفز 12.34%، وكانت أعلى الخسائر لسهم “رؤوم” بعد هبوطه 5.74%.